15 katlı apartmanı süsleyip 23 Nisan'ı kutladılar

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 15 katlı apartmanın sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı süsledikleri apartmanda şiir ve şarkılar eşliğinde kutladı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 45 dairelik apartmanın yönetimi, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan'ı okullarında kutlayamayan çocuklar için etkinlik düzenledi. Yönetim, apartmanı bayrak ve balonlarla baştan aşağıya süsledi. Bina önünde ise 23 Nisan için kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, çocukların okudukları şiirler ile devam etti. Çocukların aileleri ise programa balkonlardan Türk bayrakları sallayarak eşlik etti. Ayrıca çocuklar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Apartman yöneticisi ve etkinliğin düzenleyicisi Ferhat Çelik, salgın nedeniyle okullarında kutlama yapamayan çocukların mağdur olmaması adına böyle bir program planladıklarını belirtti. Geçen sene de böyle bir etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Çelik, çocuklar adına sevinçli olduğunu ifade etti.