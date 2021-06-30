1,5 milyon Ankaralının trafik sorununa neşter

Etimesgut İstasyon Caddesi'nin trafik çilesine son verecek alternatif bulvar yapımı hızla ilerliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinin kangrene dönen bölgelerinde başlattığı ulaşım projelerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öncelikli ulaşım projeleri arasında yer alan ve iki etaptan oluşan Etimesgut İstasyon Caddesi'nde sürdürülen çalışmalar hakkında sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri bilgilendirdi. “Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Yavaş, 1. etap çalışmalarının planlanan bitiş tarihini de şöyle paylaştı:

“Etimesgut ve Sincan başta olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren sorunun çözümü için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Birinci etap çalışmalarını 30 Ağustos'ta bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz.”

Etimesgut ve Sincan ilçeleri başta olmak üzere bölgede yaşayan vatandaşların trafik sorununu sonlandıracak projenin Yüksek Hızlı Tren (YHT) Eryaman Garı alt geçit ayağındaki çalışmalarda yüzde 95 oranında ilerleme sağlanırken, prekast ve korkuluk imalatları ile asfalt yapım çalışmaları sürüyor. Çalışmaların devam ettiği U dönüşü köprüsü ise yüzde 50 oranında tamamlanırken, 30 Ağustos tarihinde U dönüş köprüsü ve YHT Eryaman Garı alt geçidindeki çalışmaların bitirilerek trafiğe açılması planlanıyor.

İstasyon Caddesi'ne alternatif bulvarda 7/24 çalışma

Türk Kızılayı Caddesi'ne yapılacak bağlantı köprüsünde de yüzde 35 oranında ilerleme kaydedilirken, 1682. Cadde'de yer alan bağlantı köprüsünde yüzde 20 oranında çalışmalar tamamlandı. İstasyon Caddesi'ne alternatif bulvar yapımında 7/24 mesaisini sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, demiryolu üst geçit köprüsündeki çalışmalarını yüzde 15 oranında tamamlarken, fore kazık imalatlarına ise devam ediyor.

Elvankent, Sincan ve Etimesgut bölgesini şehir merkezine taşıyan bölgenin en önemli arteri niteliğindeki İstasyon Caddesi'ne alternatif yapılan bulvar, 5 kilometre uzunluğunda, 4 demiryolu üst geçit köprüsü ve 1 alt geçitten oluşuyor. TCDD Genel Müdürlüğü'nden alınan onay sonrası yapılan protokol kapsamında tek yön ve 3 şerit olarak inşa edilen bulvar, demiryolunun kuzeyinden geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından projenin tamamının ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.