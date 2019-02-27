15 Temmuz Gazisi Mertcan'ın mutlu günü

15 Temmuz'da babası Ümit Güder şehadete yürürken, annesi Türkan Güder ile birlikte gazi olan Mertcan Güder, dünya evine girmek için ilk adımı attı. Mertcan Güder'i kız isteme merasiminde, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz yalnız bırakmadı.

Güder ailesi, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken, 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da direnişin sembol ailelerinden oldu. Üs önünde darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu baba Ümit şehit olurken, eşi Türkan ve oğlu Mertcan Güder ise gazilik mertebesine ulaşmıştı.

Yalnız bırakmadılar

15 Temmuz Gazisi Mertcan Güder dünya evine girmek için ilk adımı attı. Mertcan Güder ve ailesi, Buse Akdoğan'ı ailesinden istedi. Mertcan Güder'i, kız isteme merasiminde, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz da yalnız bırakmadı. Mertcan Güder ve Buse Akdoğan'ın söz yüzüklerini Başkan Ertürk ve Başkan adayı Oğuz beraber taktı.

"Allah tamamına erdirsin"

Başkan Ertürk, şehit aileleri ve gazileri 15 Temmuz'dan bu yana aradan geçen yaklaşık 3 yıl boyunca hiçbir zaman bırakmadıklarını belirterek, “Kahramankazanlıların 15 Temmuz'da darbeci hainlere karşı yazdığı bu destanda 9 kardeşimiz şehit, 92 kardeşimiz de gazi oldu. Hepsinin ayrı bir hikâyesi var bu destansı direnişte. Güder ailesinin hikâyesi de ayrı bir kahramanlık öyküsü. Tüm şehit ve gazilerimizden Allah razı olsun. Şehitlerimizin mekânları cennet olsun, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Onlarla sürekli olarak birlikteyiz. Mertcan oğlumuzun mürüvveti için buradayız. Hayırlı uğurlu olsun, Allah tamamına erdirsin” dedi.

Başkan adayı Oğuz da "Şehitlerimiz ve onların geride kalanları için, gazilerimiz için ne yapsak az. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gazilerimizle ve şehitlerimizin aileleriyle hep birlikte olacağız” dedi.