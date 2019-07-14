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15 Temmuz için gönülden gönüle

Keçiören Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün 3’üncü yıl dönümü anma programları kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ‘Gönülden Gönüle’ adıyla müzik ve şiir dinletisi düzenledi.

Keçiören Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 3'üncü yıl dönümü anma programları kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ‘Gönülden Gönüle' adıyla müzik ve şiir dinletisi düzenledi. Programa katılan Başkan Turgut Altınok, “Bu millet Çanakkale'de, Sakarya'da ve Domaniç'te nasıl ki küllerinden doğduysa, 15 Temmuz hain kalkışmasında da birlik ve beraberliğini koruyarak devletine sahip çıktı” dedi.


15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünü anmak için Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Gönülden Gönüle' programının açılışında konuşan Başkan Altınok, “Ülkemizi kuran, bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi sağlayan, bu topraklarda yaşamamız için şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.



“Türk milleti toprağıyla, bayrağıyla ve bağımsızlığıyla sınanamaz”


Türk milletinin 15 Temmuz'da kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde yuvalanan bir grup hain, milli iradeyi yok sayarak darbe yapmak istedi. Bu hainler Türk milletinin toprağıyla, bayrağıyla ve bağımsızlığıyla sınanmayacağını unuttu ve netice itibariyle de milletimizin iradesi karşısında diz çöktü. Vatan şairimizin ifade ettiği gibi ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Yani biz bu vatanı, aslanlarımızın ve şehitlerimizin kanıyla sulayarak aldık. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin bu topraklarda ebedi kalması için canını, kanını, yârini, evladını, anasını, babasını hiçe sayan kahraman şehitlerimize ve gazilerimize yüce rabbimden rahmet diliyorum.”



Vatan sevgisi vurgusu


Kahramanlık türküleriyle birlikte vatan sevgisini vurgulayan şiirlerin okunduğu 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 3'üncü yıl dönümünü anma programında Semra Algül Oflaz, Murat İnce ve Meyra Arslan sahne aldı. Programın sonunda Başkan Altınok, sanatçılara çiçek takdim ederek teşekkür dileklerini iletirken, vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme isteğini de geri çevirmedi.

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