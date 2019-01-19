15 Temmuz şehit aileleri Ankara'da bir araya geldi

FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği darbe teşebbüsü sırasında şehit olanların aileleri Şehitleri Anma, Birlik ve Beraberlik etkinliğinde buluştu. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz Derneği'nin hazırladığı tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Dernek Başkanı Tarık Şefik, Ankaralı şehit ailelerine müjde vererek konuşmasına başladı. Şefik, derneğin ana binasının İstanbul'da olduğunu vurgularken önümüzdeki dönemde Ankara'da da yeni bir yerleşim kurulacağını söyledi.

Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ise 15 Temmuz darbe girişiminde en önemli şehirlerden biri olan Ankara'nın önemine vurgu yaparak, "En çok şehit verilen il Ankara. Ankara'nın önemi ülkemiz için büyük. 15 Temmuz'un kılığını değiştirip yeniden üstümüze geliyorlar. Ülkemizi; 2023, 2053, 2071 yıllarında daha güçlü bir konuma getireceğiz" şeklinde konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Sizler, bize şehitlerimizin emanetisiniz. Şehitlik ve Gazilik kavramı sadece Müslüman millete, Türk milletine nasip olmuştur. Allah yolunda öldürülenlere öldü denmez. Dualarımızda şehit olarak ölmeyi istiyoruz ama cenabı Allah bu mertebeyi herkese nasip etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türkiye coğrafyasının önemine dikkat çekerek, "Milletimiz düğüne gider gibi ölüme koşarak gider. İnanıyorum ki; şehitlerimiz, kendilerine ikram edilen makamlardan bizleri izliyor. Biz yaşayanlar, şehitlerimizin fedakarlıklarına layık olmak zorundayız" dedi. Şahin, "Ümmeti Muhammed'ten bu yana tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

15 Temmuz şehitleri anma kahvaltısına; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, 15 Temmuz Dernek Başkanı Tarık Şefik ve şehitlerin aileleri katıldı.