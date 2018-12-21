15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Kafızlık Kur'an Kursu dualarla açıldı

Sincan İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nun dualarla açıldı.

Açılışa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açılışta yaptığı konuşmada, “Kur'an kursumuzu Rabbim hayırlara vesile eylesin, nice hafızlar yetişmesini, nice gencin burada Kur'an'ı, din-i mübin-i İslam'ı öğrenmesini nasip eylesin” dedi. Başkan Erbaş, Sincan Kaymakamı Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Ercan ile açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerin derslerine girerek onlarla sohbet etti.