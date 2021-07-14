15 Temmuz'un 44 hikayesi

Gazeteci-Yazar Yasemin Asan'ın "15 Temmuz Yeniden Diriliş" isimli kitabı piyasaya çıktı. Kitap, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak, darbecilere karşı canları pahasına vatanını savunan gazilerin hikayelerini konu alıyor.

Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri ve Yazar Yasemin Asan, 15 Temmuz darbe girişimini, gelecek nesillere aktarabilmek adına 44 gaziyle görüşerek yazdığı "15 Temmuz Yeniden Diriliş" adlı kitabıyla tarihe not düştü.

15 Temmuz'un yaşayan kahramanlarının hikayeleri

Mevsimler Kitap Yayıncılık tarafından basılan kitapta, 15 Temmuz'un 'yaşayan kahramanlarının' hikayeleri ölümsüzleştirildi. Asan'ın görüştüğü 44 gazinin darbe haberini nasıl aldıkları, nasıl yaralandıkları, o geceki mücadeleleri ve tedavi süreçleri ile unutamadıkları anlar kitapta yer alıyor. Kitap, şehitlerin kahramanlık destanlarının ardından o gece yarım kalan fotoğraftaki kareyi gazilerle tamamlıyor.

"Canım feda" diyorlar

Asan, kitabında önsözünde, "Ezanına, bayrağına ve vatanına canını feda etmek için çıktıkları yolda gazi olarak evlerine geri döndüler. Gaziler, 'Vatan için bir ayak, bir kol feda olmuş çok mu? Canım feda olsun' diyorlar. Hepimiz 15 temmuz şehitlerine, gazilerine ve sokağa çıkan her bireye çok şey borçluyuz. O geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

İlk kitapta şehitlerin hikayeleri

Yazar, daha önce de 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla görüşerek, şehitlerinin hikayelerini, "15 Temmuz'da Şehit Düştüler Başkenti Düşürmediler" ismiyle kitaplaştırmıştı. Kitapta, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit olan 89 sivil şehidin hikayesi yer alıyor. Yazar Asan, Türkçe kitaptan kendisine gelen geliri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şehitler aileleri için açtığı hesaba yatırdı. Bu arada, söz konusu kitap Arapça'ya da çevrilmişti.