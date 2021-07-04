15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü mensuplarının kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan “15/07 Şafak Vakti” filmi gösterime giriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da desteklenen film, 15 Temmuz 2021'de vizyonda olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, filme ilişkin paylaşımında, “Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi. Bir ‘Şafak Vakti' yeniden millet olmanın şerefini tattık. Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016 akşamı FETÖ terör örgütü mensuplarının kalkıştığı darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaşananlara odaklanan 15/07 Şafak Vakti filmi, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet'in (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor. Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan), küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişir. Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada hastanede ise doktor Aysel (Deniz Bolışık), sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir.

Hazırlıkları 2020 yılının Kasım ayında başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 12 bin metrekarelik, Çengelköy ise 12 bin metrekarelik kapalı bir alana inşa edildi. Film için toplamda 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.

3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması, 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine başlandı. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, bin 250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı destekleriyle gerçekleştirilen filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Film 15 Temmuz 2021'de vizyona girecek.