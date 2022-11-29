İhlas Haber Ajansı

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15'inci Dönem Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Hayatını kaybeden 15’inci Dönem Hatay Milletvekili, Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mehmet Sönmez için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.

Hayatını kaybeden 15'inci Dönem Hatay Milletvekili, Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mehmet Sönmez için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.


Vefat eden 15'inci Dönem Hatay Milletvekili, Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mehmet Sönmez için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Sönmez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, Engin Altay da katıldı.

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