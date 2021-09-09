16 bin kilometre içme suyu, 8 bin kilometre atık su, 4 bin kilometre yağmur suyu hattı

Ankara'nın gelecek 30 yılını içme suyu, atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu yönetimi açısından planlamak için geçen sene “Master Plan” çalışmalarını başlatan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, “Acil İşler Çalıştayı” düzenledi.

ASKİ, Ankara'nın su temini ve atık su yönetiminin 30 yıllık yol haritasını çıkarıyor. 2024-2054 yıllarını kapsayacak “İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı” hızla ilerliyor. Geçen sene başlatılan hazırlık çalışmalarının 3 buçuk yıl sürmesi beklenirken, 7 Nisan 2020'de yüklenici firma ile sözleşme imzalayan ASKİ, 42 aylık iş programının 16 aylık kısmını tamamladı Haziran 2020'de gerçekleştirilen Master Plan Tanıtım Toplantısı'nın açılış konuşmasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı. Toplantının ardından Eylül 2020'de ilk çalıştay organize edilerek, “su kaynaklarının yönetimi, altyapı ve arıtma sistemleri, yatırım programı ve finansal analiz” başlıkları masaya yatırıldı. Master Plan çerçevesinde 1 Eylül 2021 tarihinde ise “Acil İşler Çalıştayı” düzenlendi. İlk 100 ve 400 günlük acil işler listelerinin değerlendirildiği çalıştayda, 610 iş kaleminden 68'i “acil” olarak belirlendi, ayrıca 21 görev raporu hazırlandı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Osman Fedai, Genel Müdür Yardımcıları Cüneyt Öztürk, Murat Tütüncübaşı ve Ekrem Akçul ile daire başkanlarının katıldığı çalıştayda, Planlama, Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammed Ercan ile Proje Müdürü Burçin Çetin sunum yaptı. Toplantıda “Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği Farkındalık Projesi” kapsamında hazırlanan, kamu kurumları ve AVM'lere asılacak afişler de tanıtıldı.

“Hayat kaynağını yaşatan kurum ASKİ”

Çalıştayda konuşan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk şunları dedi:

“Kıymetli mesai arkadaşlarım Ankara'mızın gelecek 30 yıllık su temini, atık su ve yağmur suyu yönetimine ışık tutup yol gösterecek Master Plan çalışmaları kapsamında bugün 2. çalıştayımızı düzenliyoruz. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu güzel ülkemizin başkenti Ankara'nın önemli kurumlarından birisi olan ASKİ'mizi, dünya başkentlerindeki kurumların standartlarına taşımak için aralıksız çalışıyoruz. Planlı, bilimsel, akılcı yönetim anlayışının bir parçası olan Master Plan çalışmalarında bir yılı geride bıraktık. Kentimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, atık suyun ise toplanıp bertaraf edilmesini sağlayan kurumumuz, 6 milyon Başkentliye hizmet veriyor. Elbette ki ASKİ olarak kaliteli, içilebilir su temin etmek ve bunu iletecek altyapıyı döşemek görevimiz. Ama gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için su kaynaklarımızı bugünden koruma altına almak zorundayız. Her yıl dünyamızı daha derinden etkisi altına alan iklim değişikliklerine bağlı kuraklık ile mücadele etmekteyiz. Bunun yanı sıra nüfus artışı, tarım ve sanayi sektörlerindeki su talep artışı ile tüketim alışkanlıklarındaki değişim gibi faktörleri de göz önünde bulundurduğumuzda sürdürülebilir su yönetiminin planlanmasının aciliyeti daha da anlaşılır olacaktır. Bu kapsamda hayat kaynağını yaşatan kurum olma sıfatıyla, arkadaşlarımızca yürütülen çalışmaların daha etkin sürdürülebilmesi adına geçen sene acil ihtiyaç, kısa ve orta vade yatırımları belirlemek için geniş kapsamlı bir çalıştay yapmıştık. Tüm daire başkanlıklarımızın aktif katılımları neticesinde Master Plan çalışmalarının her kısmı için acil işler listeleri oluşturuldu. Bugünkü çalıştay ile de ortak karar doğrultusunda nihai listeleri belirleyeceğiz. Ankara'mızı daha yaşanabilir kılmak için hep birlikte daha fazla çalışıp üreteceğiz.”

Tam 16 bin kilometre içme suyu, 8 bin kilometre atık su, 4 bin kilometre yağmur suyu hattı

Planlama, Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammed Ercan ise ASKİ'nin yaklaşık 16 bin kilometre içme suyu, 8 bin kilometre atık su ve 4 bin kilometre yağmur suyu altyapısından sorumlu olduğunu belirterek, “Bu nedenle mevcut sistemi iyi bir şekilde analiz etmeli ve geleceği planlamalıyız” dedi. Ercan, Master Plan çalışmaları çerçevesinde tüm daire başkanlıklarıyla koordineli bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerinin altını çizerek, son bir yıldır yapılan ve acil olarak yapılması gereken çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Toplantı yüklenici firmanın da sunumunun ardında soru cevap bölümüyle devam etti.