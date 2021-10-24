16'ncı Ankara Kitap Fuarı'nda, kitapseverler pandemiye rağmen uzun kuyruklar oluşturdu

Ankara Kitap Fuarı, 22-31 Ekim tarihleri arasında Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde düzenleniyor. Etkinlikte 300'den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Bu yılın “Konuk Ülkesi” kapsamında Kazakistan'ın yer aldığı Ankara Kitap Fuarında, Kazakistan edebiyatından eserler de bulunuyor.

“Dili, tarihi, örf ve adetleri ortak halklarız”

İki halkın birbirinin kültürünü daha yakından tanıması gerektiğini belirten Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, “Bu fuar kitapseverler için çok önemlidir. Biz Kazakistan Büyükelçiliği olarak, siyasi, ekonomik, diplomatik, ticari diplomasiyle beraber kültürel, edebi diplomasiye de önem veriyoruz. Buna örnek vermek gerekirse Avrasya Yazarlar Birliği ile 70'e yakın ortak kitap yayınlamışız. Evet biz kardeş ülkeleriz. Dili, tarihi, örf ve adetleri ortak halklarız. Biz bu kardeşliği nasıl güçlendirebiliriz? Tabii ki birbirimize olan değerlerimizi ve miraslarımızı bilerek, tanıyarak ve okuyarak tanıyabiliriz. Siyasi ve ekonomik olarak herhangi bir problemimiz yok. Güçlüyüz ve güçlü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk Dünyasından yazarların eserlerinin aktarımını daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan, Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayabek Bayniyazov ise, “Burada kendi kitabım da yayınlandığı için, söyleşiye geldim. Avrasya Yazarlar Birliği'nin eserlerinin Türk Dünyasından yapılan aktarmalar bulunmaktadır. Kazak edebiyatından, Kırgız edebiyatından, bütün Türk Dünyasından çeşitli eserlerden aktarma yapıldığını görüyoruz. Bu basım evi Türk Dünyası ile Türkiye arasındaki edebi ilişkilerin köprüsü oldu. Türk Dünyasından yazarların tanıtılması için aktarma işini iyileştirmek lazım. Şu anda yapılıyor ama daha iyi yapılabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Pandemiye rağmen insanların kitaplara yoğunlaşması bizi çok mutlu etti”

Pandemi olmasına rağmen insanların kitaplara ilgi göstermesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten kitapsever çift, “Ankara böyle faaliyetler için merkez. Bizi şaşırtan şu oldu; ciddi anlamda kalabalık. Pandemiye rağmen insanların kitaplara yoğunlaşması bizi çok mutlu etti. Fuar gayet iyi. Yazarlarımız iştirak etmişler. Biz de kitaplar aldık. Bence herkes gelmeli. Diğer organizasyonlara nazaran böyle kültürel faaliyetlerin daha çok olması herkes için daha iyi. Biz çok mutlu olduk” ifadelerine yer verdiler.