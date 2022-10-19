17 yaşındaki saldırgan bıçakla dehşet saçtı

Ankara'da daha önce tartıştığı okul arkadaşını bıçaklayan 17 yaşındaki genç, daha sonra gittiği parktaki iki kişiye de ‘Ne bakıyorsunuz' diyerek bıçakla saldırdı.

Olay, Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre M.K. (17), daha önce tartışma yaşadığı okul arkadaşı Yusuf E.'yi (17) sırtından bıçakladı. Olayın ardından kaçan M.K., Cevizlidere Caddesi üzerinde bulunan Aziz Sancar Parkı'na geldi. Burada da dehşet saçmaya devam eden M.K., parkta oturan Mustafa A. (17) ve Tuan K.'ye (17) ‘Ne bakıyorsunuz' diyerek bıçakla saldırdı. Sırtından yaralanan Tuan K. ile bacağından yaralanan Mustafa A., parkın karşısında bulunan kırtasiyeye giderek yardım istedi. Çevredeki esnaflar yaralı gençlere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralı 3 gencin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kanlar içerisinde kırtasiyeye girdikleri an kamerada

Yaralı iki gencin kanlar içerisinde kendilerini kırtasiyeye attıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde acı içerisinde dükkana giren gençlere esnafların müdahalede bulunduğu görüldü. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan esnaflardan Ayhan Bozdoğan, “Genç bir çocuk biz dışarıda otururken gelip, ‘Abi beni bıçakladılar' dedi. Arkasından bıçaklamışlar. Sırtında kocaman bir delik vardı. Oluk oluk kan akıyordu. Müdahale ettik. Sağlık ve polis ekiplerine haber verdik. Bir arkadaşı daha varmış. Onu da kalçasından ve bacağından bıçaklamışlar. Parktaki çalışanlar onu da getirdi. Polisler arama başlattı. İki kişiyi bıçaklamışlar. İlk gelen çocuğun sırtında 3 santimetrelik yarık vardı. Sonradan gelen çocuğun da bacağında ve kalçasında bıçak izi vardı. Çocukları sağlık ekiplerine sevk ettik. Gördüğüm kadarıyla hayati tehlikeleri yoktu. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı arama başlattı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tehditler saçtı

Saldırgan M.E.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ise dikkat çekti. Bıçakla yaralanan bir kişinin fotoğrafını paylaşan saldırgan, fotoğrafın üzerine ise tehditkar bir tavırla “Delikanlılar caddedeyiz. Hak eden hakkını aldı. Daha yeni başladık” notunu bıraktı.