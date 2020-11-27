19. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu yıl 19'uncusu düzenlenen “Devlet Fotoğraf Yarışması”nın sonuçları açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve salgın döneminde de sanatçıların desteklenmesinin hedeflendiği yarışmada bin 347 eser arasından 85 fotoğraf ödüle layık görüldü. Başvuru ve seçici kurul değerlendirmesinin https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapıldığı yarışmada ödüller 4 ayrı kategoride dağıtıldı.

“İnsan ve Yaşam” kategorisinde 3 Başarı ile 19 sergileme, “Tarihi Yapılar” kategorisinde 3 Başarı ile 19 sergileme, “Deneysel Çalışmalar” kategorisinde 3 Başarı ile 15 sergileme, “Patara” kategorisinde de 3 Başarı ile 20 sergileme ödülünün verileceği yarışmada eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 139 bin 800 lira olacak.

Sergiye layık görülen 85 fotoğrafın askı listesi sonucunda Seçici Kurul'un ortak kararı ile belirlendiği “19. Devlet Fotoğraf Yarışması”nda 601 katılımcının başvurusu kabul edildi. Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan Seçici Kurul'da fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Reha Bilir, Celal Gezici ile Prof. Dr. Mete Çamdereli ve Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç yer aldı.