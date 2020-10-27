19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kadınlar, çocuklar ve gençler için yeni projeler üreten Çankaya Belediyesinin 19 Mayıs adını vereceği Gençlik Merkezinde çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in önemli projelerinden Gençlik Merkezi tamamlandığında gençlerin ikinci adresi olacak.

Proje için, üniversite kenti olan Başkent'te gençlerin tam donanımlı tesislere ihtiyacı olduğu düşüncesinden yola çıkıldığını belirten Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu merkez gençler için tasarlanmış bir mekan olmasının yanı sıra özellikle eğitim, kültür ve sanat mekanı ihtiyacına cevap vererek Türkiye'deki gençlik çalışmalarına örnek olacak” dedi.

22 bin metrekare alana sahip

1000 kişilik 7 gün 24 saat açık olacak kütüphanesinin yanı sıra bilim, kültür, sanat, edebiyat, yabancı dil, spor, teknoloji, iletişim, üretim, istihdam gibi çok çeşitli alanlarda hizmet verecek 19 Mayıs Gençlik Merkezi, Ankara'nın kolay ulaşım sağlanabilen noktalarından Maltepe'de bulunuyor. 22 bin 600 metrekarelik alanıyla dikkat çeken Merkez, 100'er kişilik 4 sinema salonu, 250 kişi kapasiteli tiyatro sahnesi ve meslek edindirme kurslarıyla da ilgi odağı olacak. Gençlere, kesintisiz internetin sunulacağı merkezin ağız diş sağlığı ünitesinde diş hekimleri ücretsiz hizmet de verecek.