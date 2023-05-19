19 Mayıs Keçiören'de müzikli sportif gösterilerle kutlandı

Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığı iş birliğinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçedeki Taha Akgül Spor Salonu'nda lise öğrencilerinden oluşan sporcular tarafından çeşitli sportif gösteriler düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından etkinlik sporcuların kortej geçişi başladı. Şiir ve müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği kutlamada kata kumite, taekwondo, kick boks ve wushu gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının rahmetle anıldığı etkinlikte genç sporculara başarılar dilendi.