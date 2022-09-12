19 milyona yakın öğrenci için ilk ders zili çaldı

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyum eğitimlerinin tamamlanmasının ardından bugün tüm kademeler için 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başladı. İlköğretim, ortaokul ve liseye giden yaklaşık 19 milyon öğrenci için bu sabah ilk ders zili çaldı.

İki yıl aradan sonra maskesiz olarak başlayan eğitim için öğrenciler ve aileler heyecanla yeni eğitim öğretim yılına hazır halde bulundu. Öğrenciler okul üniformalarıyla sınıfları doldururken velilerse okul dışında duygu dolu şekilde çocuklarını bekledi.

Öğrenciler ve ailelerinin heyecanına öğretmenler de dahil oldu. Bu yıl eğitim ailesine katılan 20 bini yeni toplam 1,2 milyon öğretmen üniformalarını giyerek derslere hazırlandı. Okul yöneticileri ve öğretmenler yaz boyu okulu yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için çalıştı.

“Daha fazla çalışmamız lazım”

2022-2023 eğitim öğretim yılı manzaraları Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bahçelievler Nebati Keskin İlkokulu'nda da yaşandı. Derslere başlayan öğrenciler heyecanını dile getirdi. 4'üncü sınıfa başlayan öğrencilerden Nehir Altun, “Çok mutluyum çünkü 3 ay az bir zaman değil ve arkadaşlarımı çok özledim. Bence güzel, 4'üncü sınıfa yeterli bir kitap. Kitap okudum, ders çalıştım, resim, boyama yaptım. Böyle eğlendim. Bu sene 4'üncü sınıf olduğumuz için yazılılar da var, daha fazla çalışmamız lazım” dedi.

“Yardımcı kaynaklar çok güzel olmuş”

4'üncü sınıfa başlayan bir diğer öğrenci Muammer Ali Atalay, “Güzel olmasını istiyorum. Çok heyecanlıyım. Yardımcı kaynaklar çok güzel olmuş. Sınav için heyecanlıyım. Evde çalışıyorum” derken sıra arkadaşı Talha Çınar Orman ise okullar açıldığı için mutluluk duyduğunu, takdir veya teşekkür almanın güzel bir şey olduğunu ifade etti.

Okulların açılmasından dolayı heyecanlı olduğunu, arkadaşlarını sevdiğini söyleyen 4'üncü sınıf öğrencisi Turan Mert Coşar okulu çok özlediğini, yaz tatilinde memleketine gittiğini, oyun oynadığını ve ödevlerini yaptığını belirtti.

“Çok başarılı ve donanımlı öğretmenlerimiz var”

Çocuğunu okula getiren velilerden İsmail Murat Palabıyık, heyecanlı olduğunu kaydederek, “Bir şeyler öğreneceği ve kendisini geliştireceği için çok mutluyuz. Biz birazcık daha duygusal insanlarız belki o yüzden daha heyecan var ama geçen haftaki uyum haftamız çok güzel ve verimli geçti öğretmenimiz sayesinde. Ben eğitimin her defasında yeni nesille birlikte iyileştiğini düşünüyorum. Çok başarılı ve donanımlı öğretmenlerimiz var. Bu öğretmenlerimiz sayesinde eğitimin daha iyiye gideceği düşüncesindeyim” diye konuştu.

“Milli Eğitim Bakanlığı hazırlığını çok güzel yapmış”

Birinci sınıfa başlayan çocuğunu Nebati Keskin İlkokulu'na getiren Hacer Erdemir, “Kızım birinci sınıfa başladı. Bu hafta daha heyecanlı başladık sanki geçen hafta hiç gelmemişçesine. Onlar da hissediyor artık, çocuklar her şeyin farkında. Biz de onlarla aynı coşkuyu yaşayarak geldik bugün. Serüven başladı benim için. Çok tatlı yorgunluk, heyecanlı ve ekstrem bir duygu. Allah herkese nasip etsin bu duyguyu. Bütün çocuklarımız sağlıklı, huzurlu bir yıl geçirsin. Milli Eğitim Bakanlığı hazırlığını çok güzel yapmış. Geçen hafta hazır bir şekilde kitaplarımızı aldık. Kişiye özel ve sıralarımızdaydı. Sınıflarımız tertemizdi. Bundan dolayı Bakanlığımıza ve müdürümüze teşekkür ediyoruz. Kendimizi çok özel, özel okullardaki gibi hissettik” ifadelerini kullandı.

“Kendi çocuğun gibi olmuyor, torun daha farklı oluyor”

Torununu okula getirdiği için heyecanlı olduğunu anlatan Necmiye Taşkın, “İlk torunum okula başladı ama ben de kendi duygularımı yenemeyip onun yanında olmak istedim. Çok mutlu oldum. Kendi çocuğun gibi olmuyor, torun daha farklı oluyor. Okulumu da çok beğendim, öğretmeni de çok beğendim. Allah hayırlı uğurlu nasip etsin. Bütün annelere de Allah nasip etsin. Tadilat, temizlik, güvenlik ve eğitim yönünden inşallah en iyisi olur. Her şeyin en güzeli onlar için olsun. En güzel meslekler, en güzel günler onların olsun” dedi.

Okullar 16 Haziran 2023'te kapanacak

İlk ders zilinin çalmasıyla başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatiline girecek, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.