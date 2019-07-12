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“19. Yüzyıldan günümüze Türkiye'de iktidara müdahaleler ve darbeler” kitabı okuyucuyla buluştu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Bozok Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğiyle 21-23 Mart 2018 tarihleri arasında Yozgat’ta düzenlenen “19.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Bozok Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğiyle 21-23 Mart 2018 tarihleri arasında Yozgat'ta düzenlenen “19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu”nda sunulan bildiriler kitap haline getirilerek okuyucularla buluşturuldu.


Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ve Cumhuriyet tarihimizde iktidara karşı yapılan müdahaleleri konu alan bu eserde akademi dünyasının yerli ve yabancı pek çok mümtaz şahsiyeti, tebliğleriyle tarihimizin karanlık safhalarını oluşturan “iktidara müdahaleler” konusundaki birikimlerini; yeni bilgiler, belgeler ve bakış açılarıyla bilim dünyası ve kamuoyunun istifadesine sundu.


İki ciltten oluşan arşiv niteliğindeki bu önemli eser, Balgat'taki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı binasında, Kızılay Kitap Satış Bürosu'nda ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı genel ağ sayfasında (http://www.atam.gov.tr/) satışa sunuldu.

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