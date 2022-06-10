1990 mezunlarına 32 yıl sonra mezuniyet töreni

Gazi Üniversitesi tarafından Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalından 1990 akademik yılında mezun olan 41 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni, mezun öğrencilerin salondaki yerlerini almalarıyla devam etti. Mezuniyet beratlarını 32 yıl sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi ve 1990 akademik yılında görev yapan öğretim elemanlarının elinden alan 1990 mezunları, duygu dolu anlar yaşadı.

Kendisi de 1990 mezunu olan Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meliha Yılmaz, berat takdiminin ardından mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştirdi. Öğrencilik yıllarının 1986 yılında başladığı bilgisini veren Prof. Dr. Meliha Yılmaz, “Bizler 1990 yılında mezun olduk. Bizim bir mezuniyet törenimiz olmadı, kendi adıma konuşayım, her yıl burada mezuniyet töreninde cübbelerini giydirdiğimiz, keplerini coşkuyla fırlatan gençlerimizi elbette gururla, ancak birazcık da özenerek, iç geçirerek izledim. İnanıyorum ki, tüm dönem arkadaşlarım da öğrencilerinin mezuniyetini aynı duygularla izlediler” dedi.

Tören, öğrencilerinin keplerini fırlatmaları ve çekilen toplu fotoğrafların ardından sona erdi.