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1'inci Somali Piyade Taburu'na mezuniyet töreni

Türkiye ile Somali arasında imzalanan Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması kapsamında Isparta’da bulunan Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Komando Temel Kursu alan 1’inci Somali Piyade Taburu’na, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının konuşlu olduğu Anadolu Kışlasında mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkiye ile Somali arasında imzalanan Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması kapsamında Isparta'da bulunan Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Komando Temel Kursu alan 1'inci Somali Piyade Taburu'na, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının konuşlu olduğu Anadolu Kışlasında mezuniyet töreni düzenlendi.


Komando Temel Kursu almak üzere 11 Ocak'ta Isparta'da bulunan Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına katılan 1'inci Somali Piyade Taburu'nda subay, astsubay ve erlerden oluşan tabur karargahı ve üç piyade bölüğünden oluşan 330 personel yer aldı.


Komando Temel Kursunu başarıyla tamamlayan tabur personeli 10 Nisan'da Somali'ye döndü. Tabur için, Somali Silahlı Kuvvetlerinin iyileştirilmesi, yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması ve ülke güvenliğinin tesis edilmesi maksadıyla oluşturulan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının konuşlu olduğu Anadolu Kışlasında 18 Nisan'da mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

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