2 bin 200 minik mobil okul mezunu oldu

Alternatif eğitim projeleriyle adından söz ettiren Mamak Belediyesi'nin hizmete sunduğu Mobil Anaokulu'ndan bugüne kadar 2 bin 200 minik öğrenci hem öğrendi hem de oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçirdi.

Mamak Belediyesi'nin dezavantajlı bölgelerde uyguladığı Mobil Anaokulu'nda, okul öncesi eğitime katılamayan 3-6 yaş grubu için özel olarak tasarladığı otobüste miniklere hem eğlence hem de eğitim ulaştırıldı. Tam bir anasınıfı şeklinde dizayn edilen mobil anaokulu içerisinde eğitim araç gereçleri, öğretici oyuncaklar ve birçok materyal bulunuyor.

Eğitim ayaklarına gidiyor

Okul öncesi eğitimin son derece önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen minik öğrencilerimizin mobil anaokulu uygulaması ile eğitimi ayaklarına götürüyoruz. Bu hizmet ile dezavantajlı çocuklarımızı hiçbir şeyden mahrum bırakmıyoruz” dedi.