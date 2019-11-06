2 bin 500 Uğurlu öğrenciden Ata'ya ziyaret

Uğur Okullarının 2 bin 500 öğrencisi ve öğretmeni, Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye'nin dört bir yanından 2 bin 500 öğrenci, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaklaşan 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Uğur Okulları Genel Müdür Nevzat Kulaberoğlu'nun da katıldığı ziyarette Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı. Nevzat Kulaberoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne ise şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Aziz Atatürk, cennet vatanımızın çeşitli illerinden gelen 2 binden fazla öğrencimiz ve öğretmenimizle aziz hatıranız önünde saygıyla, sevgiyle ve minnetle eğiliyoruz. Fikri hür, vicdanı hür nesilleri yetiştirmeyi şiar edinmiş bir kurum olarak her daim ilkelerinizin izinden gitmeye, düşüncelerinizin ve ışığınızın bekçisi olmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizi ve tarihimizi yaşatacak geleceğimizin temsilcilerini yetiştirirken Milli Mücadele ruhu yolumuzu aydınlatacaktır. Bırakacağımız en büyük mirasın ilim üreten nesiller olacağını biliyor ve her daim yolunuzu rehberimiz olarak alıyoruz. Çünkü ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.'”