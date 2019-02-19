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2 çocuk annesi 12. kattan düştü

Ankara’da, 2 çocuk annesi bir kadın 12.

Ankara'da, 2 çocuk annesi bir kadın 12. katta bulunan evinden aşağı düştü.


Olay, öğlen saatlerinde Ankara'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirlenemeyen bir sebepten dolayı 12. katta bulunan evinden aşağı düşen G.T. (42) olay yerinde hayatını kaybetti.


Vatandaşlar, olayın duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. G.T.'nin 2 çocuk annesi olduğu ve eşini 2 yıl önce kaybettiği öğrenildi. Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.

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