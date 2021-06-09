“2. Kudüs İstişare Toplantısı” Ankara'da başladı

Kudüs İstişare Toplantısı”, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da başladı.

İlki Türkiye'de Filistin için faaliyet gösteren vakıf ve dernek temsilcileri ile yapılan Kudüs İstişare Toplantısı'nın ikincisine akademisyenler, uzman ve gazeteciler davet edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yetkililerin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantıya katılan davetlilere teşekkür ederek, “Bu istişare toplantısına iştirakinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Kudüs davamız konusunu özellikle ilim ve fikir adamlarıyla yüz yüze görüşelim diye bu toplantıyı tertip ettik. Burada Kudüs meselesinin öneminden ve Kudüs'le ilgili daha kalıcı, nitelikli neler yapabiliriz onu konuşacağız” dedi.

Erbaş, Müslümanların Kudüs'le ilgili müzakereler yapmasının önemine işaret ederek, “Her an Dârüsselâm'dan bahsetmemiz gerekiyor. Dârüsselâm'ın nasıl dârulharp haline getirildiğinin sebeplerini ve süreçlerini anlatmamız gerekiyor. Hazreti Davud Peygamberin kurmuş olduğu şehir, Hazreti Süleyma'nın adeta geliştirdiği, zirveye taşıdığı şehir nasıl bugün bu halde bunlara bizim temas etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Dünyayı darulharp haline getirmeye çalışıyorlar”

Kudüs'ün tarihiyle ilgili süreçleri anlatan Erbaş, “Hristiyanların Yahudileşmiş kesimi olan Evangelistler, tanrı krallığını bir an önce yeryüzünde gerçekleştirme düşüncesiyle siyonist Yahudilerle birleşmişlerdir. Siyonist Yahudiler ile birleşen Evangelist Hristiyanlar, dünyayı darulharp haline getirmeye çalışmaktadırlar. Müslümanlar olarak bunun bilincinde olmalıyız. İnşallah bu müzakerelerimizde, istişarelerimizde dünyayı uyaracak mesajlar vermemiz lazım. Bugün tanrıyı kıyamete zorlama amacıyla dünyada ne gibi terör faaliyetleri yaptıklarına bizim işaret etmemiz lazım, yoksa bu acıların sonu gelmez” ifadelerini kullandı.

“Kudüs davasını uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde savunmanın istişaresini yaptık”

Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda bu amaçla yaptığı çalışmaları anlatan Erbaş şunları söyledi:

“Bu gaye ile 2018 yılında İstanbul'da Uluslararası Kudüs Zirvesi yapmıştık. Faydalı sonuçları oldu. Orada aldığımız kararla Kudüs ziyaretlerini yoğunlaştırmayı planladık. Kudüs davasını ilmi, akademik ve uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde savunmanın istişaresini yaptık. Bu bağlamda Müslüman ülke ve toplumluluklarla daha sıkı ortak çalışma kararı alındı ve bu süreçte beraber çalışmalar yapıldı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Umre Hizmetleri Daire Başkanlığımızın ismini Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı olarak değiştirdik ve görev ve çalışmalarını bu şekilde yapılandırdık. Türkiye Diyanet Vakfımız insani ve sosyal yardımlardan eğitime tüm imkanlarıyla elinden geleni yapmaya devam ediyor. Kadir Gecesi terör devleti İsrail'in yapmış olduğu saldırıların hemen ertesi günü Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, mensupları Gazze'de Müslümanların yanındaydı. Gerekli yardımları, ilaç, ambulans, hastane hizmetleri gibi konularda kardeşlerimizin yanında yer aldı. İşgalcilerin son saldırıları münasebetiyle yine bayram öncesi Müslüman ülke ve toplulukların dini liderleriyle olağanüstü bir toplantı yaptık. Bilhassa Müslüman ülkelerin yöneticilerini ortak karar almaya teşvik etmenin yollarını konuştuk. 20 Mayıs'ta iki hafta önce bu salonda ülkemizdeki Kudüs ve Filistin'e hizmet amacıyla kurulan STK ve AFAT, TİKA, Kızılay gibi devlet kurumlarıyla bir toplantı yaptık. İhtiyaç odaklı çalışma komisyonları kuralım düşüncesiyle o toplantıyı yaptık. Yine işgalcilerin son saldırıları üzerine dünyadaki farklı dinlerin liderlerine ve bilhassa Yahudi ve Hristiyan 125 din adamına bir mektup hazırladık, gönderdik. Elbette Kudüs özgür oluncaya kadar ne yapsak azdır. Biz Müslümanlar olarak buna inanıyoruz. Bugün burada sizleri dinlemekten onur duyacağımı ifade etmek istiyorum.”

Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde gün boyu devam edecek programda, güncel gelişmeler çerçevesinde dünyanın ve İslam coğrafyasının Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki duruşlarının değerlendirilmesi ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan hak ihlalleri ve insan hakları sorunlarının giderilmesi için atılması gereken adımlar müzakere edilecek.