2. Kültür ve Kitap Günleri Başladı

Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'nda Beypazarı Belediyesi ve Beypazarı Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen ‘ 2. Beypazarı Kültür ve Kitap Günleri ‘ etkinliği bugün yapılan açılışla başladı.

21-27 Mart tarihleri arasında birçok yazarın katılımıyla Suluhan, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi ve Beypazarı Hükümet Konağı Salonunda icra edilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek olan 2. Beypazarı Kültür ve Kitap Günleri etkinliği Pazar günü sona erecek.

Tarihi Suluhan Nasuh Paşa Hani içerisine kurulan kitap standları hafta boyunca saat 09:00 ile 21:00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.

Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören etkinlikler kapsamında bugün Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde ortaokul öğrencileri ‘İyi ki Varsın Eren' filmini izledi. Hükümet Konağı Salonunda yerli şair ve yazarlarla bir söyleşi gerçekleştirildi.