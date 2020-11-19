20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde minik bir kalbin iyilik haberi geldi. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli Hicazi ailesi; bir yandan geçinme telaşı, bir yandan da oğulları 3 yaşındaki Suhay'ın sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Suhay'ın kalbi delikti ve ameliyat olması gerekiyordu. Yardım eli UNICEF ortaklığıyla çalışmalarını sürdüren Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Gaziantep Düztepe Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nden geldi. Ameliyat olan minik Suhay, bu yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde ailesine umut oldu.

Suhay'ın annesi Ebdihal ve babası Bekri'nin hikayesi Suriye'de başladı. Nişanlı çift Türkiye'de evlendikten sonra önce abisi Muhammed, sonra da Suhay hayata merhaba dedi. Ailesi, 6 aylıkken çok ağladığı için doktora götürdükleri Suhay'ın kalbinde delik olduğunu öğrendi. Hicazi ailesi, savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmak için sığınmacı olarak geldikleri Türkiye'de, bu kez çocuklarının sağlığı için sıkıntılı günler yaşadı. Suhay'ın, aylar süren ilaç tedavileri ve yoğun bakımda geçen günlerin ardından artık vakit kaybetmeden ameliyat olması gerekiyordu.

Suriye'deyken plastik işiyle uğraşan, Türkiye'de ise ancak günübirlik işlerde çalışan baba Bekri, oğlunun ameliyat ücretini karşılamakta zorlandı. Baba Bekri, UNICEF ortaklığında çalışmalarını sürdüren SGDD- ASAM Gaziantep Düztepe Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nin kapısını çaldı. Merkez, Suhay'ın hem ameliyat ücretini karşıladı, hem de tedavi sürecinde aileye tercüman desteği sağladı. Baba Bekri, “Oğlum 10 Ekim'de Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ameliyat çok şükür çok başarılıydı. Delik büyük olduğu için müdahale etmeleri gerekiyordu” şeklinde anlatıyor gelinen noktayı.

“Çocukların sağlık hakkı kapsamında SGDD - ASAM bize destek oldu” diye konuşan Bekri Hicazi, “Çocukların en önemli hakları; ihtiyaçlarının karşılanması ve mutlu olmalarıdır. Mesela ben şu an çalışamıyorum. Çocuklarım için çok fazla bir şey yapamıyorum. Kış başladı ve ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanabiliriz. Ben tüm çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını ve mutlu olmalarını diliyorum” diyor.

SGDD - ASAM Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hasan Can Pala, “Mutluluğum anlamına gelen Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'mizde, mülteci çocuklar, gençler ve aileleri için koruma hizmeti sunuyoruz. Psikososyal destek programlarımızla; çocukların karşılaştıkları sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkma yeteneklerini güçlendiriyor, gelişimlerini desteklemek için pek çok çalışma yürütüyoruz” dedi.

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edildiğini anımsatan Pala, Sözleşme'de çocukların eğitim hakkından oyun hakkına, savaşlardan korunmasından sağlığa kadar pek çok temel hakkına yönelik evrensel çerçevesinin çizildiğini vurguluyor. Hicazi ailesine Suhay'ın sağlık hakkına kavuşması için destek verdiklerini anlatan Pala, “Tıpkı Suhay gibi merkezlerimize gelen ve pek çok sağlık sorunuyla mücadele eden mülteci çocuklara ve ailelerine, gerek resmi prosedürlerin tercüman desteğinde takibi gerekse çok acil ve öncelikli durumlarda sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda SGDD-ASAM olarak UNICEF ile iş birliği içerisinde destek olmaya çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin birinci maddesinde söylendiği gibi 18 yaşından küçük herkes çocuktur ve hakları vardır. Biz de bu doğrultuda mülteci çocukların sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi temel haklara erişimlerini desteklemek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.