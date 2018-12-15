2018'de Mamak'ta 3 bin 500 nikâh

Mamak'ta 2018 yılının başından itibaren 3 bin 500 çift nikâh masasına oturarak dünya evine girdi.

Mamak'ta 2018 yılının başından itibaren 3 bin 500 çift, dünya evine girdi.

İlçe nüfusunun günden güne arttığı ilçede, Mamak Belediyesi Evlendirme Memurluğuna yapılan müracaatlarda da artış yaşanıyor. Günde ortalama 15-16 nikâhın kıyıldığı Mamak'ta aynı yastığa baş koymak isteyen çiftlerin nikâhları, istekleri doğrultusunda salon ya da oda nikâhı şeklinde kıyılıyor.

Hayatlarını birleştirmek isteyen vatandaşların mutluluklarına ortak olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamaklı hemşerilerimin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmak benim görevim. Bize ihtiyaç duyulan veya davet edildiğimiz her yerde vatandaşlarımızla bir arada olarak onlar için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl 3 bin 800 nikâhın kıyıldığı Mamak'ta, Mamak Kültür Merkezi bünyesindeki Evlendirme Memurluğu, evlilik başvurusu yapan çiftlerin, evlenme talebine dair müracaatlarını kabul ederek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyalarını mümkün olan en kısa sürede hazırlayarak, evlenme akdini gerçekleştiriyor. Evlilik başvurusu yapan çiftlerden evlenme izin belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı ve sağlık raporu isteniyor.