2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi basın toplantısı Ankara'da yapıldı

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliğinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta karşılaşmalarının öncesinde takım kaptanları ve başantrenörler için basın toplantısı düzenledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Meryem Boz ile Almanya, Japonya ve Rusya milli takımının çalıştırıcıları ve kaptanlarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu yaptı. Mumcu, “Dünya milletler liginin ikinci haftasını Ankara'da Almanya, Japonya, Rusya milli takımlarını ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Geçen hafta Sırbistan'da iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir teknik ekip ve genç bir kadroya sahibiz. Ankara'da da bunu devam ettirmek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Güzel bir voleybol izlemeyi ümit ediyorum. Ülkemize geldikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Boz: “Ankara seyircisinin önünde tekrar oynamak için heyecanlanıyoruz”

Geçen yılın kendileri için çok güzel geçtiğini belirten A Milli Takım Kaptanı Meryem Boz, “Final oynadık. Bu yıl da güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle son maçta takımımızın uyumu ve mücadele çok güzeldi. Genç bir takımız takımız. Takım uyumu ve kişisel performans içinde zamana ihtiyacımız var. Bu organizasyon için federasyonumuza teşekkürlerimi iletiyorum. Ankara seyircisinin önünde tekrar oynamak için heyecanlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Başantrenör Giovanni Guidetti de Ankara seyircisinin önünde oynayacakları için çok gururlu olduğunu belirterek, "Ankara seyircisinin salonu dolduğunu biliyorum. Aynısını bu haftada bekliyorum. Bu turnuva kendimizi geliştirmemiz açısından büyük bir fırsat. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Hanke: “Maçlar için çok heyecanlıyız”

Takım olarak güzel bir hafta geçirdiklerini dile getiren Alman Milli Takım Kaptanı Danise Hanke, açıklamalarında şunları söyledi:

“Bizi Türkiye'de güzel karşıladığınız ve ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta geçirdik. Böyle devam etmesini umut ediyoruz.”

Başantrenör Felix Koslowski ise, ”Kaptanımın da söylediği gibi otel ve kondisyon salonları federasyonun sağladığı imkanlar gerçekten çok iyi. Maçlar için çok heyecanlıyız. İyi bir hafta diliyoruz herkese” ifadelerini kullandı.

Iwasaka: “Geleceğe dair umutlarımız olumlu yönde”

Teşekkür ederek sözlerine başlayan Japon Milli Takım Kaptanı Nana Iwasaka, “İlk maç beklediğimiz gibi olmasa da sıradaki maçlarda kendimize güvenimiz tam. Her şey için teşekkür ediyoruz” derken, Başantrenör Kumi Nakada da, “Kaptanımın da belirttiği gibi bende Türkiye Voleybol Federasyonu'na olanaklar için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kamp süreci geçirdik. Takımımız genç ve istekli. Bu süreçte bir çok tecrübe edindik. Geleceğe dair umutlarımız olumlu yönde” açıklamasında bulundu.

Krasilnikov: “Maç sürecince elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum”

Rus Milli Takımı Başantrenörü Alexander Krasilnikov, maç sürecince ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verirken, Takım Kaptanı Ekaterina Efimova ise organizasyonda yer alan diğer ülkelere başarılar diledi.