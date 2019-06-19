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2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Belçika: 0 - Brezilya: 3

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 5.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftanın 2. gün mücadelesinde Brezilya rakibi Belçika'yı 3-0 yendi.


Ankara TVF Başkent Voleybol Salonunda ki mücadelede rakibi Belçika'ya 23-25, 15-25, 18-25'lik setlerle üstünlük sağlayan Brezilya maçı 3-0 kazandı. Brezilya bu sonuçla Milletler Ligi'nin ilk sırasına yükseldi.



Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol


Hakemler: Mohammad Shahmiri, Patricia Rolf


Belçika: Van De Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens, Van De Vyver J., Goliat, Van Avermaet, Stragier, Rampelberg, Guiliams (L), (Valkenborg)


Brezilya: Carneiro, Braga Guimares, Ferreira, Borgo, Pereira, Correa, Nobre Cardoso, Ratzke, Lemes, Francisco, Geraldo, Araujo, Henrique (L), (Araujo)


Setler: 23-25, 15-25, 18-25


Süre: 1 saat 26 dakika (29,29,28)

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