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2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Belçika:3 - İtalya:2

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 5.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftanın 3. gün mücadelesinde Belçika, İtalya'yı 3-2 mağlup etti.


Ankara TVF Başkent Voleybol salonunda oynanan 5. haftanın son gününde Belçika, rakibi İtalya'ya 12-25, 25-20, 16-25, 25-14, 15-11'lik setler sonucu 3-2 mağlup etti.


Grup aşamasını ilk 6 içerisinde bitiren İtalya ise Çin'de düzenlenecek 6'lı finallere katılmaya hak kazandı.



Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol


Hakemler: Patricia Rolf, Vlastimil Kovar


Belçika: Van De Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens, Van De Vyver J., Goliat, Van Avermaet, Stragier, Rampelberg, Guiliams (L), (Valkenborg)


İtalya: Pietrini, Fahr, Nicoletti, Bosetti Lucia, Alberti, Orro, Danesi, Sorokaite, Fatime, Chirichella, Molinov, De Gennaro, Parrocchiale (L), (Bosetti)


Setler: 12-25, 25-20, 16-25, 25-14, 15-11


Süre: 1 saat 44 dakika (20, 24, 23, 23, 14)

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