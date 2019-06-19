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2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: İtalya: 3 - Türkiye: 2

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 5.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftanın 2. gün mücadelesinde Türkiye, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.


Filenin Sultanları 25-19, 17-25, 23-25, 25-15, 16-15'lük setlerle rakibi İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar yarın beşinci haftanın üçüncü maçında Brezilya ile saat 19:00'da Ankara TVF Başkent Voleybol Salonunda karşı karşıya gelecek.



Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol


Hakemler: Mario Bernaola Sanchez, Vlastimil Kovar


İtalya: Danesi, Sorokaite, Fatime, Chirichella, Molinov, Bosetti Lucia,Pietrini, Fahr, Nicoletti, Parrocchiale, Orro, Bosetti, De Gennaro (L), (Alberti)


Türkiye: Yasemin, Ezgi, Meliha, Zehra, Gözde, Ebrar, Cansu, Fatma, Şeyma, Buse, , Aslı, Şeyma (L) (Aylin)


Setler: 25-19, 17-25, 23-25, 25-15, 16-15


Süre: 2 saat 9 dakika (25, 25, 34,25,18)

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