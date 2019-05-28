2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 0 - Japonya: 3

hafta mücadelesinde Türkiye, Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.

haftasında Türkiye ile Japonya karşılaştı. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nun da oynanan maçta A Bayan Milli Takımımız, 23-25, 22-25, 14-25'lik setlerle Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Milli Takımımız yarın saat 17.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Simone Santi, Dobromir Dobrev

Türkiye: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)

Japonya: Koga, Iwasaka, Shinnabe, Miyashita, Ishii, Nabeya, Sato, Okumura, Kurogo, Watanabe, Osanai, Akutagawa, Kobata (L) (Moriya)

Setler: 23-25, 22-25, 14-25

Süre: 1 saat 23 dakika (28, 29, 26)