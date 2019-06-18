İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 1 - Belçika: 3

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin 5.

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftasında Belçika'ya 3-1 yenildi.


2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 5. hafta maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, zorlu rakibi Belçika'ya 27-25, 24-26, 21-25, 23-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup oldu. Milliler, yarın saat 19.00'da İtalya ile karşılaşacak.



Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol


Hakemler: Vlastimil Kovar, Mohammad Shahmiri


Türkiye: Yasemin, Cansu, Fatma, Zehra, Ebrar, Meliha, Şeyma, Buse, Ezgi, Gözde, Aslı, Şeyma (L) (Aylin)


Belçika: Janssens, Van De Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Van De Vyver J., Goliat, Van Avermaet, Stragier, Rampelberg, Guiliams (L), (Valkenborg)


Setler: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25


Süre: 1 saat 59 dakika (31, 33, 27, 28)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.