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2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 0

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2.

haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 25-19, 25-21, 25-20'lük setlerle 3-0 mağlup etti.


Ay-yıldızlı ekip, ikinci hafta sonunda topladığı 15 puan ve maç fazlası ile ABD'yi geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.



Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol


Hakemler: Simone Santi (İtalya), Nasr Shaaban (Mısır)


Türkiye: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)


Rusya: Lazarenko, Efimova, Kurilo, Ryseva, Zaytseva, Khaletskaia, Vorobyeva,Iurinskaia, Zubareva,Kuznetsova, Matveeva, Russu, Chikrizova (L) (Kurnosova)


Setler:25-19,25-21,25-20


Süre: 1 saat 26 dakika (24,30,32)

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