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2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Bulgaristan: 3 - Finlandiya: 0

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda Bulgaristan, Finlandiya’yı 3-0 mağlup etti.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Bulgaristan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan mücadelede Bulgaristan, 25-14, 25-21, 25-19'luk setlerle Finlandiya karşısında üstünlük sağladı. Bulgaristan grupta topladığı 7 puan ile son 16 mücadelesi verecek. Finlandiya ise turnuvaya veda etti.



Salon: Ankara Arena


Hakemler: Koen Luts, Vladimir Oleynik


Bulgaristan: G. Dimitrova , Mira Todorova, Paskova, Vasileva, N. Dimitrova, Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Zhana Todorova (L), (Petrova)


Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard, Alanko, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen)


Setler: 25-14, 25-21, 25-19


Süre: 1 saat 11 dakika (21, 25,26 )

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