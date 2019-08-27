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2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Finlandiya: 3 - Fransa: 1

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4.

gün mücadelesinin ilk maçında Finlandiya, Fransa'yı 3-1 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan ve kıran kırana geçen mücadelede Finlandiya, 25-21, 25-14, 22-25, 25-18'lik setlerle Fransa'ya üstünlük sağladı ve grup maçlarında ilk galibiyetini aldı.



Salon: Ankara Arena


Hakemler: Koen Luts, Bogdan Laurentiu Stoica


Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen)


Fransa: Stojıljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer, Gelin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron, Giardino (L), (Martin)


Setler: 25-21, 25-14, 22-25, 25-18


Süre: 1 saat 35 dakika (23, 21, 25, 26)

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