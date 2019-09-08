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2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonu Sırbistan

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde Sırbistan, Türkiye’yi 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde Sırbistan, Türkiye'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.


Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan, 21-25, 25-21, 25-21, 15-13'lük setlerle Türk Milli takımına üstünlük kurarak şampiyon oldu. Sırbistan üst üste 2.inci, toplamda 3.üncü kez şampiyon oldu.



Salon: Ankara Arena


Hakemler: Agneiezska Michilic, Ilaria Vagni


Sırbistan: Busa, Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)


Türkiye: Meliha, Kübra, Meryem, Hande, Eda, Naz, Zehra, Ebrar, Şeyma, Gözde, Fatma, Cansu, Simge(L), (Aylin)



Setler: 21-25, 25-21, 25-21, 15-13


Süre: 2 Saat 12 dakika (24, 28, 30, 21)

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