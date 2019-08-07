2019 TFF Süper Kupa Finali: Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Galatasaray, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği müsabaka 1-0 İstanbul temsilcisinin galibiyetiyle sonuçlandı. Sarı kırmızılılar aldıkları bu skorla 2018-2019 sezonunu 3 kupayla tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Galatasaray tüm hatlarıyla Akhisarspor'un yarı sahasına yerleşti. Mariano'nun sağ kanattan ortaladığı topla bomboş pozisyonda buluşan Ryan Babel, kötü bir kafa vuruşu yaparak topu kaleden çok uzağa auta yolladı.

57. dakikada Ryan Babel'in sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu Akhisarspor kalecisi Gökhan Değirmenci, topu kornere çeldi.

71. dakikada Akhisarspor'da Tolga Ünlü'nün pasında ceza sahasında topla buluşan Onur Ayık, Galatasaray kalecisi Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Cepheden çektiği şutu Muslera kornere çeldi.

80. dakikada Galatasaray'ın topa hakim olduğu anlarda ceza sahası yayından Selçuk İnan'ın çektiği şut üstten auta çıktı.

81. dakikada Ryan Babel ceza sahasında Belhanda'yla topu buluşturdu. Belhanda'nın kaleyi sağ çaprazdan gören vuruşunu Akhisarspor kalecisi Gökhan Değirmenci kurtardı.

83. dakikada Galatasaray'da oyuna yeni giren Sofiane Feghouli, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert bir şut çekti. Akhisarspor kalecisinin müdahale edemediği top yan direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada Galatasaray'da ceza sahasına çalımlarla girdi. Yaptığı orta sonucu kaleye teyit geçen topu Akhisarspor oyuncusu Eray Ataseven kornere yolladı.

90. dakikada Akhisarspor beraberlik şansı yakaladı. Ceza sahasında Galatasaray savunmasının yaptığı hata sonucu Akhisarspor karambolde pozisyon buldu. Akhisarsporlu Bertuğ Bayar'ın vuruşunda kontrpiyede kalan Muslera topu kornere çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Fernando Muslera, Nagatomo, Luyindama, Teixeira, Mariano, Adem Büyük (Emre Mor dk. 72), Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda (Ryan Donk dk. 90 ?), Jimmy Durmaz (Sofiane Feghouli dk. 81 ?), Ryan Babel

Yedekler: Okan Koçuk, Ahmet Yılmaz Çalık, Martin Linnes, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Kostantinos Mitroglou

Teknik Direktör: Levent Şahin

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Avdija Vrsajevic, Edin Cocalic, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Tolga Ünlü, Theodor Bjarnason, Rajko Rotman, Aykut Çeviker (Eray Ataseven dk. 81 ?), Burhan Eşer (Onur Ayık dk. 64), Erhan Çelenk (Bertuğ Bayar dk. 70)

Yedekler: Milan Lukac, Musa Nizam, Ergin Keleş, Uğur Arslan Kuru, Yavuz Serkan Özbakan, Göksu Mutlu, İlke Nelik

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Younes Belhanda (dk. 39) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Theodor Bjarnason, Tolga Ünlü (Akhisarspor), Younes Belhanda, Mariano (Galatasaray)