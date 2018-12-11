2019 Yılı Hac Protokolü Mekke'de imzalandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten 2019 yılı Hac Protokolünü Mekke'de imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, beraberindeki heyetle 2019 yılı Hac Organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere gittiği Mekke'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tahir Benten ile gerçekleştirdiği görüşmede hac veya umre ibadetini eda etmek üzere Suudi Arabistan'a gelen Türk hacı adaylarına 2018 yılında sunulan hizmetlere, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede, 2019 yılı hac organizasyonunun rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ulaşım, sağlık, konaklama, hacı adayların pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesi gibi pek çok konuda sunulacak hizmetler ele alındı.

Erbaş, görüşmede 2018 hac organizasyonunun başarılı bir şekilde eda edilmesinden dolayı Tahir Benten'e teşekkür etti. Bakan Benten ise, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet kalitesini her yıl artırdığını, başarılı bir organizasyon yaptığını ve bu yönüyle de diğer İslam ülkelerine örnek olacak hizmetler sunduğunu ifade ederek Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Değerlendirme ve görüşmelerin ardından 2019 yılı Hac Protokolü Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten tarafından imzalandı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Traşcı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan ve Cidde Din Hizmetleri Ataşe Vekili Süleyman Sarı yer aldı.

2019 yılı hac müracaatları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 hac organizasyonu takvimini açıkladı. 8 Aralık 2018'de başlayan 2019 yılı hac organizasyonu başvuruları 14 Aralık'a kadar devam edecek.

Hacca gitmek için ilk kez başvuru yapacak olanlar, belirtilen tarihler arasında ilgili bankalara online veya doğrudan 20 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; müracaatlarını Başkanlığın www.hac.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıt yaptırabilecekler.

Açıklamada hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişiler varsa bunları mutlaka belirtmelerinin gerektiği vurgulandı. Hacı adayları başvurularda belirledikleri bütçeye göre “Oda Tercihli'' veya “Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edebilecekler. Hacı adaylarının başvuruda belirledikleri hac konaklama türlerinde daha sonra bir değişiklik yapılmayacak.

2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri yine aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından yapılacak. Kaydı Başkanlıkça yenilenen hacı adayları, 14 Aralık 2018'e kadar il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek Adres, konaklama türü, veya iletişim bilgilerinde değişiklik yapabilecekler.

2019 yılı hac kuraları 28 Aralık 2018 Cuma günü çekilecek. Vatandaşlar, hac başvuruları ile ilgili detaylara www.hac.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.