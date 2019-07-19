2019 YKS'de Anadolu İmam Hatip Liselerinden büyük başarı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklanırken, Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrenciler üniversiteye giriş sınavında büyük başarılara imza attı.

İmam Hatip Liseleri, katsayı adaletsizliğinin kalkması ve orta kısımların yeniden açılmasından sonra başarılarını artırarak yollarına devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 15 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) 1'inci oturum Temel Yeterlilik (TYT) ile 16 Haziran'daki 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3'üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları açıklandı. Yapılan ilk belirlemelerde Anadolu İmam Hatip Liseleri pek çok başarı elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı 2023 eğitim vizyonunda gösterilen istikamet doğrultusunda çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek amacına ulaşma kararlığıyla temel politikasını uygulamaya koyan Bakanlık; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanda çok önemli çalışmalar yapmanın ürünlerini elde etmeye devam ediyor. Oluşan sağlıklı okul iklimiyle Anadolu İmam Hatip Liseleri de hem bireysel hem de kurumsal alanda önemli sonuçlar elde ederek. akademik alanda da başarıdan başarıya koşmaya başladı. Anadolu İmam Hatip Liselerinden çok sayıda başarılı öğrenci, 2019-YKS'de TYT ve AYT alanında ilk bin, beş bin, on bin ve yirmi binde yer aldı. “Hedef 2020 Üniversite” öncesinde elde edilen başarı, gelecek adına büyük umut kaynağı oldu. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında fen ve sosyal bilimler programı uygulayan proje okullarından ilk mezunları verecek olmasından bir yıl önce gerçekleşen bu başarı, gelecek adına büyük umut kaynağı oldu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün “Hedef 2020” projesi kapsamında çok daha büyük başarılar elde etmek için “Hedef 2020 Üniversite” hazırlığı eğitim programıyla İmam Hatip Liselerinin başarı grafiği katlanarak devam ediyor.