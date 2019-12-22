2019'da yakla??k 100 bin kanatl? yeti?tirilerek do?aya sal?nd?

S?rd?r?lebilir bir yaban hayat? y?netimi kapsam?nda ?e?itli sebeplerle tabiatta azalm?? ve nesli t?kenme noktas?na gelmi? tabii t?rler i?in kurulan ?retme istasyonlar?nda her y?l binlerce keklik ve s?l?n ?retilerek tabiata b?rak?l?yor.

2019'da 75 bin keklik, 22 bin s?l?n tabiata yerle?tirildi

Bu ?er?evede i?inde 2019 y?l?nda Afyonkarahisar ?uhut, Gaziantep Erik?e, Kahramanmara? Kap??am, Malatya, Yozgat ve G?m??hane Kelkit'te bulunan keklik ?retme merkezinde ?retilen 75 bin keklik ile Samsun Gelemen ve ?stanbul Polonezk?y S?l?n ?retme Merkezlerinde ?retilen 22 bin s?l?n tabii hayat? desteklemek i?in tabiata yerle?tirildi. B?ylece 2019 y?l?nda yakla??k 100 bin kanatl? tabiata b?rak?lm?? oldu.

Son 18 y?lda do?aya b?rak?lan kanatl? 1 milyonu ge?ti

Di?er yandan DKMP Genel M?d?rl??? son 18 y?lda ise tabiat? desteklemek ve biyolojik ?e?itlili?i korumak maksad?yla yakla??k 700 bini keklik ve 305 bini s?l?n olmak ?zere 1 milyonun ?zerinde kanatl?y? tabiatla bulu?turdu.