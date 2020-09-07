2020-DGS sonuçları açıklandı

Dr. Halis Aygün, 2020-DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 - Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına dair haber ÖSYM'nin sosyal medya hesabı ve Dr. Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine DGS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı açıklanırken, adayların sınav sonuçlarına nasıl ulaşacağı da belirtildi. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Dr. Aygün ise sonuçların adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, “Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.