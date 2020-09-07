İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020-DGS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof.

Dr. Halis Aygün, 2020-DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 - Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına dair haber ÖSYM'nin sosyal medya hesabı ve Dr. Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.


Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine DGS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı açıklanırken, adayların sınav sonuçlarına nasıl ulaşacağı da belirtildi. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


Dr. Aygün ise sonuçların adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, “Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.