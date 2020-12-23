2020 yılı yurt dışında yaşayan vatandaşlar için yasal ve idari iyileştirme yılı oldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2020 yılında yurt dışındaki vatandaşları yakından ilgilendiren askerlik, sosyal güvenlik, boşanma karaların tanınması, otomatik bilgi paylaşımı ve ırkçılık konuları başta olmak üzere pek çok alanda yasal ve idari iyileştirme yapılması için çalışmalar yürüttü. YTB, Türkiye'deki kamu kurumlarıyla iş birliği içinde "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi"ni geçekleştirdi. Proje kapsamında 17 farklı konuda yasal ve idari iyileştirme hayata geçirildi. Yurt dışındaki vatandaşların taleplerine daha iyi cevap verme adına Başkanlık, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç ve İsviçre'de vatandaşlar, hukukçular ve STK temsilcileriyle 340 adet anket ve görüşme yaptı. Ardından vatandaşların yasal haklarına dair 46 kamu kurumunun mevzuatını içeren 1288 sayfalık kamu hizmetleri envanteri ve Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Raporu oluşturuldu. Projenin son aşamasında ise 30 kamu kurum ve kuruluşundan üst düzey temsilcilerin katılımıyla kapanış toplantısı düzenlendi.

Yurt dışındaki vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için YTB tarafından daha önceki yıllarda hazırlanan cep rehberi “2020 Yılı Cep Rehberi” olarak güncellenerek 30 bin adet basıldı ve dış temsilcilikler, valilikler, gümrük kapıları, havalimanları, yurt dışındaki STK'lar ve vatandaşlara ulaştırıldı. Finansal bilgileri kapsayan otomatik bilgi değişimi uygulamasının detaylarına dair ise 12 ülkeden 550 vatandaşın katılımıyla 14 ayrı çevrim içi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yine YTB tarafından hazırlanan Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar 2019 Raporu da Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak 4 dilde hazırlanarak yayınlandı.

Yapılan iyileştirmeler çerçevesinde boşanma kararlarının tanınmasına ilişkin düzenlenmeler de hayata geçirildi. Bu kapsamda diğer tarafın yabancı olması halinde yurt dışındaki mahkemece onaylanan boşanma kararlarının dış temsilciliklerde diğer taraf olmaksızın tanınmasının önü açıldı. Yabancı boşanma kararlarının dış temsilciliklerde basit usulle tesciline ilişkin gerekçeli karar çevirisinin istenmemesi hususunda da düzenleme yapıldı. Türk vatandaşı olup yurt dışında doğmuş askerlik çağındaki vatandaşların yurt dışında 3 yıl ikamet şartına bağlı olarak dövizle askerliğe başvurabilmesi sağlandı. Düzenlemeler çerçevesinde ayrıca yurt dışından borçlanarak emekli olanların yarı zamanlı çalışabilmelerine imkân tanındı. Yabancı plakalı araçların ücretli karayollarından ihlali geçişinde de 15 günlük ödeme süresi hayata geçirildi. Yabancı ehliyetlerin Türkiye'de kullanım süreleri 2 yıla çıkarıldı. Pandemi nedeniyle yurt dışından gelen araçların kalış süresi uzatıldı. Ayrıca 14 Ekim 2020 öncesi giriş yapan araçların 31 Aralık 2021 tarihine kadarki ikinci gelişlerinde istenen 185 gün yurt dışında kalmış olma şartı da kaldırıldı.