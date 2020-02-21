İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2021 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 65 - Hollanda: 72

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı’na 65-72 mağlup oldu.

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı'na 65-72 mağlup oldu.


Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte izledi.



Salon: Ankara


Hakemler: Ademir Zurapovic, Radomir Vojinovıc, Gintaras Vitkauskas


Türkiye: Doğuş Balbay, Metecan Birsen 12, Semih Erden 11, Melih Mahmutoğlu 20, Berkan Durmaz 10, Göksenin Köksal 2, Kartal Özmızrak 3, Metin Türen Muhsin Yaşar 2, Tolga Geçim 5


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Hollanda: Leon Williams 2, Worty De Jong 12, Mohamed Kherrazi 5, Jito Kok 2, Charlon Kloof 27, Yannick Franke 16, Vuurst de Zegeran, Van der Mars, Roeland Schaflenaar 6, Olaf Schaftenaar 2


Başantrenör: Maurizo Buscaglia


1. Periyot: 17-18 (Hollanda lehine)


Devre: 38-41 (Hollanda lehine)


3. Periyot: 54-54

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.