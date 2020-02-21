2021 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 65 - Hollanda: 72

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı’na 65-72 mağlup oldu.
2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı'na 65-72 mağlup oldu.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte izledi.
Salon: Ankara
Hakemler: Ademir Zurapovic, Radomir Vojinovıc, Gintaras Vitkauskas
Türkiye: Doğuş Balbay, Metecan Birsen 12, Semih Erden 11, Melih Mahmutoğlu 20, Berkan Durmaz 10, Göksenin Köksal 2, Kartal Özmızrak 3, Metin Türen Muhsin Yaşar 2, Tolga Geçim 5
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Hollanda: Leon Williams 2, Worty De Jong 12, Mohamed Kherrazi 5, Jito Kok 2, Charlon Kloof 27, Yannick Franke 16, Vuurst de Zegeran, Van der Mars, Roeland Schaflenaar 6, Olaf Schaftenaar 2
Başantrenör: Maurizo Buscaglia
1. Periyot: 17-18 (Hollanda lehine)
Devre: 38-41 (Hollanda lehine)
3. Periyot: 54-54