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2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 - Minas Tenis Clube: 1

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası üçüncü gününde prosecco Doc Imoco, Minas Tenis clube 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Imoco adını yarın oynanacak final karşılaşmasına yazdırdı.



Salon: Ankara


Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Taghrid Khattab (Mısır)


Prosecco Doc Imoco: Kathryn Plummer, Raphaela Folie, Paola Egonu, Megan Courtney, Robin De Kruijf, Joanna Wolosz (Lara, Monica, Giorgia, Giulia)


Minas Tenis Clube: Moreir Zalewski, Julia Gambatto, Danielle Cuttino, Neriman Özsoy, Gattaz De Oliveira, Macris Silva (Priscila Oliviera, Nicol, Kisy, Priscila Ramos)


Setler: 23-25, 26-24, 25-15, 25-19


Süre: 26', 27', 19', 23' (95 dakika)

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