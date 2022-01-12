2021 ihracat hedefini gerçekleştirdi, sıra 2022'de

Ayberksan Plastik Kalıp Sanayi'nin İhracat Uzmanı Zeynel Emrah Yüksel, şirketin 2021 hedeflerini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Yüksel, yeni hedefler doğrultusunda hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, “Hedefimiz Almanya, Rusya, İtalya, Bulgaristan ve İspanya'nın başı çektiği hedef pazarlara giriş yaparak ihracat hacmimizi ve yıllık ciromuzu istikrarlı bir şekilde yükseltmektir” diye konuştu.

“Özbekistan ile kısa sürede anlaşma yapmayı başardık”

Şirketin ihracat hacmini artırmak için yaptıkları manevraları anlatan Yüksel, B2B e-ihracat platformları ile girdikleri pazarları dile getirdi. Daha önce aracı firmalar ile yurt dışına hizmet verdiklerini belirten Yüksel, “Bu yılın 2. çeyreğinde kurulan ihracat birimi ile yurt dışından belirlediğimiz pazarlara hızla giriş yapmayı hedeflemiştik. Bu bağlamda B2B platformlarının başında gelen TurkishExporter'ın desteği ile hedef pazarlarımızdan olan Özbekistan ile kısa sürede anlaşma yapmayı başardık” dedi.

İhracat yapma hedefinde olan şirketlere tavsiyelerde de bulunan Yüksel, “TurkishExporter bizim için uluslararası ticarette hem hedef pazarlardaki talepleri izlememizi sağladı hem de anlık gelişen taleplere hızlı yanıt vermeyi kolaylaştırdı. Bu platform sayesinde sadece Avrupa'daki taleplere odaklı kalmayıp, Arap yarımadası ve Kuzey Asya ülkelerinden de talep aldık. İhracat yapmayı düşünen tüm firmaların mutlaka değerlendirmesi gereken bir platformdur” ifadelerini kullandı.