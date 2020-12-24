2021 yılı İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi.

Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifin 33 maddesinden sonra gelmek üzere 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olduğu belirtiliyor. 2O21 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından, İstiklal Marşının anlamını ve Kurtuluş Savaşının önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil-toplum kuruluşlarının katılımıyla istiklal Marşının kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek.

Önerge beş parti grubunun ortak önerisi olarak TBMM'de kabul edildi.