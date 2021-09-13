2021 yılında 130 terör eylemi güvenlik güçleri tarafından engellendi

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında güvenlik güçlerince engellenen terör saldırılarına ait verileri açıkladı. Yurt genelinde 120'si patlayıcı madde, 2'si bombalı araç/drone/maket uçak ve 8'i terör saldırısı olmak üzere toplam 130 önemli terör eyleminin engellendiği aktarıldı. Engellenen eylemler neticesinde 235,7 kilogram patlayıcı madde, 450 bombası, 3 ton 819 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 443 silah, 216 el yapımı patlayıcı/mayın ve 99 bin 542 mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.