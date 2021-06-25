2021-YKS'de, TYT'ye 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak

Bu kapsamda TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 adayın katılacak.

2021-YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30'da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek. Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa'da dahil olmak üzere toplam 200 sınav merkezinde uygulanacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 727 bin 820 kişi görev alacak. 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak. Ayrıca, 27 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girecek. AYT'de 282 bin 484 kişi görev alacak. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girecek. YDT'ye, 512 engelli aday katılacak. YDT'de 25 bin 158 kişi görev alacak.

'Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak'

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak.

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunması gerekiyor. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyecek. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.