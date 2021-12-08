2022 bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi

Bakan Soylu, CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın'a tepki gösterdi. CHP milletvekilleri Soylu'ya tepki gösterdiler ve Soylu'nun bulunduğu komisyon sıralarına doğru yürüdüler. Bunun üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri araya girdi. AK Parti ve CHP milletvekilleri arası da tansiyon yükseldi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti.