2022 yılının ilk mesaisinde TAK buluşması

Göreve geldiği günden bu güne yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak adına Tam Açık Kapı (TAK) uygulaması hayata geçiren Başkan Köse, 2022 ilk gününde vatandaşlar ile birebir görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği TAK programında, vatandaşların talepleri anlık çözüme ulaştırıldı.

"Ortak akılla hizmet veriyoruz"

Büyük bir aile olmanın getirdiği yükümlülükle Mamaklı vatandaşların daima yanında olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tüm gayretimizle Mamak'ın 64 mahallesine ulaşmaya devam ediyoruz. Belediye yönetimimiz ve hizmetlerimiz noktasında Mamaklı hemşehrilerimin kıymetli görüşlerini dinliyor, güzel Mamak'ımızın geleceği noktasında ortak akılla istişarelerde bulunuyoruz” dedi.